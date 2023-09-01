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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tariş, A-4 kalite kuru inciri 92 liradan alacak - İş-Yaşam Haberleri

        Tariş, A-4 kalite kuru inciri 92 liradan alacak

        Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, birliklerinin 51-55 adedi 1 kilograma tekabül eden A-4 kalite kuru inciri, 92 liradan alacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 22:06 Güncelleme: 01.09.2023 - 22:06
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        TARİŞ kuru incir fiyatları belli oldu
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        Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, birliklerinin 51-55 adedi 1 kilograma tekabül eden A-4 kalite kuru inciri, 92 liradan alacağını bildirdi.

        Bircan, AA muhabirine, bugün yapılan toplantıda yönetim kurullarının kuru incir fiyatlarını belirlediğini kaydetti.

        Geçen yıl A-4 kalite kuru inciri 54 liradan aldıklarını belirten Bircan, "Bu sene A-4 kalite için açıkladığımız rakam 92 lira. Ortaklarımızı mağdur etmeyecek, enflasyona ezdirmeyecek şekilde bir fiyat belirledik. İnşallah iyi bir sezon olur." dedi.

        Bu sene geçen yıla göre rekolte artışı beklediklerini dile getiren Bircan, fiyatların yukarı çıkması durumunda ortakları lehine yeni bir fiyat düzenlemesi yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

        Teriş'inTeriş'in, ortaklarından, 36-40 adedi 1 kilograma denk gelen A-1 kalite inciri 116 liraya, 101-130 adedi 1 kilograma denk gelen A-11 kalite inciri de 36 liraya alacağı bildirildi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #TARİŞ
        #kuru incir
        #haberler
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