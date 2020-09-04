Tarımsal üretim yüzde 4 arttı

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk iki çeyrekte tarımsal üretimin diğer sektörlerden farklı olarak yüzde 4 arttığını belirtti.

Pakdemirli: "İlk iki çeyrekte de tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyümüş durumda. Türkiye'de diğer sektörler bunun çok gerisinde olmasına rağmen, tarımsal üretimde büyümemiz oldu." ifadelerine yer verirken alınan önlemlere dikkat çekti.

Pakdemirli, üretimdeki arışla ilgili "Bunda pandemi süresince müstahsilin de evine kapanmamasıyla ilgili bakanlıkça, diğer kurumlarla aldığımız tedbirlerin önemi olduğunu düşünüyorum." dedi