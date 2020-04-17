Tarımsal sulamanın başladığı Konya'da barajlar doluluk oranıyla yüzleri güldürüyor

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin hububat üretimiyle tahıl ambarı konumundaki Konya'da, baraj ve göletlerin ortalama doluluk oranı yüzde 65'e ulaştı.
DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sezonunda 2 milyon 340 bin 230 dekar tarım arazisinin sulanacağı Konya'da, DSİ Genel Müdürlüğü, ülke tarımına hizmet etmeye, suyu toprakla buluşturmaya ve çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Sulama planlarını yaparak, kanalların temizlik, bakım-onarım işlerini tamamlayan DSİ, geçen yıl tamamladığı 1 baraj ve gölet ile ovayı, 1 milyar metreküp su depolama imkanına kavuşturdu. Yağışlı giden üretim sezonunda yüzü gülen Konya'daki üreticiler ise kaliteli ve verimli mahsül alabilmek için sulamalara başladı.
Öte yandan baraj, gölet ve depolamaların ortalama doluluk oranı ise nisan ayı itibarıyla yüzde 65 seviyesine ulaştı. Bahar yağmurları ve devam eden kar erimeleriyle baraj ve göletlerde su seviyesi yükseliyor. DSİ, Konya'da 9 baraj ve 5 göletin inşasına da devam ediyor. Bu baraj ve göletlerin tamamlanmasıyla ilerleyen yıllarda depolama kapasitesi daha da artacak.
Sulama yatırımlarına da büyük önem veren DSİ Genel Müdürlüğü, sulamada su tasarrufu sağlamak, tarımda verimi artırmak ve ürün desenini çeşitlendirmek amacıyla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırıyor.Konya'da geçen yıl tamamlanan iki proje ile 73 bin 380 dekar tarım arazisi daha modern sulama sistemine kavuştu. Ova çiftçisi için 23 sulama tesisinin inşaatı sürüyor.
Modern sulama sistemleri, ürün desenini çeşitlendirip tarımda verimi artırırken, çiftçi gelirlerinde de doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor.
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