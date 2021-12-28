Tarımsal işletmelere 600 TL katılım desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ, sistemin kurulduğu 81 ilde gönüllülük esasına dayalı olarak ağa katılan işletmelere 2021 yılı için yapılacak katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.
Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı bulunup, ÇMVA sistemine dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gönderilen tarımsal işletmelere yapılacak.
Tarımsal işletmelere, "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar"a istinaden işletme başına ve bir defada olmak üzere bu yıl için 600 lira katılım desteği ödenecek.
İlgili muhasebe yılında ÇKS'ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan, ÇMVA Katılım Anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan, verilerini istenilen zamanda, doğru ve eksiksiz veri toplayıcılarla paylaşmayan, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu formları doğrulanmayan, kendi isteğiyle sistemden çıkan tarımsal işletmeler, ÇMVA katılım desteğinden faydalanamayacak.
Destekleme ödemelerini haksız aldığı tespit edilen üreticiler 5 yıl hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.
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