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Tarım-GFE'de (2015=100), 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %6,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,32 ve on iki aylık ortalamalara göre %69,23 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %5,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %11,90 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %29,17, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %76,25 artış gerçekleşti.

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YILLIK TARIM-GFE'YE GÖRE ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 7 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın az olduğu alt gruplar %2,26 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %13,20 ile enerji ve yağlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %95,89 ile veteriner harcamaları ve %89,23 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

AYLIK TARIM-GFE'YE GÖRE 4 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 7 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Bir önceki aya artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %1,65 ile tarımsal ilaçlar ve %2,28 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %23,76 ile enerji ve yağlar ve %18,80 ile veteriner harcamaları oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise %0,38 ile hayvan yemi oldu.