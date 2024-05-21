Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.890,36 %1,40
        DOLAR 32,1961 %-0,04
        EURO 34,9875 %0,01
        GRAM ALTIN 2.513,36 %0,12
        FAİZ 41,86 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 33,27 %0,93
        BITCOIN 70.389,00 %1,25
        GBP/TRY 40,9939 %0,10
        EUR/USD 1,0861 %0,03
        BRENT 83,22 %-0,59
        ÇEYREK ALTIN 4.108,85 %0,10
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarımsal girdi fiyatlarında artış sürüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Tarımsal girdi fiyatlarında artış sürüyor

        Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), martta aylık bazda yüzde 1,16, yıllık bazda yüzde 49,93 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:13 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarımsal girdi fiyatlarında artış sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, endeks martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,16, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,67, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,93 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 37,5 yükseldi.

        Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,81, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,35 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 46,74, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 72,55 yükseliş görüldü.

        REKLAM

        Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

        Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 22,78 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 26,85 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 165,31 ile veteriner harcamaları ve yüzde 90,86 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

        Aylık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

        Aylık düşüş gösteren alt gruplar yüzde 1,49 ile enerji ve yağlayıcılar ve yüzde 0,24 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt grup yüzde 7,04 ile diğer tohum ve dikim materyali olarak belirlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Habertürk Anasayfa