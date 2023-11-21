Tarımsal girdi enflasyonunda yavaşlama

REKLAM advertisement1

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi raporunu açıkladı.

Açıklamaya göre endekste 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,63, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 33,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,87 artış gerçekleşti.

Girdi fiyatlarındaki yıllık artış ağustos ayında yüzde 41,33 seviyesindeydi. Böylece eylül ayında 3 ayın ardından yıllık artış hızında ilk yavaşlama kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,36, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,31 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 35,80, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 81,65 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,91 ile hayvan yemi ve yüzde 1,24 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 7,75 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 5,21 ile malzemeler oldu.