Tarımsal elektrik bedeli sıfır faizli kredi kapsamına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, twitter hesabından yaptığı açıklamada tarımsal elektrik bedelinin tamamının 10 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındığını kaydetti.

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