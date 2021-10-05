Tarımsal desteklerden kesinti yapılmamasına ilişkin teklif sektör temsilcilerini memnun etti

AA

Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla yapılan ödemelerden kesinti yapılmamasını içeren kanun teklifi sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı.

Meclis Başkanlığına sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, AA muhabirine, düzenlemeye ve çiftçilere sağlanan desteklere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çiftçilerin sel, kuraklık, don gibi doğal koşullardan etkilenmeden üretimi devam ettirebilmesinin desteklere bağlı olduğunu belirten Ünal, sağlanan desteklerin yeterli olmadığını söyledi.

Desteklerden yapılan kesintilere dikkati çeken Ünal, "İlçe tarım müdürlüğünde çalışan meslektaşlarımızın ödeme zamanı çıkardığı 'icmaller' ile bankadan çiftçiye ödenen para her zaman farklı olmuştur. Çiftçiler de hep bu durumdan şikayet etmiştir. Çünkü ellerine geçen ödemeden yüzde 4'e yakın gelir vergisi kesintisi, Ziraat Bankası komisyonu gibi kesintiler ana destek miktarından düşülerek hesaba yatmaktaydı. Şimdi AK Parti tarafından Meclise sunulan kanun teklifine göre kesintiler yapılmayacak. Bu geç bile kalınan teklif çiftçilerimize yapılacak büyük bir kolaylıktır. Hem onlara sembolik bir jest olacak hem de maddi girdi sağlayacaktır. Temennimiz devletimizin çiftçilerimize bunun gibi daha çok müjdeyle katkı sağlayacağına yöneliktir. Söz konusu değişikliği destekliyor ve ilgililere teşekkür ediyorum." dedi.

Ünal, küçük üreticinin yanında olunması gerektiğine işaret ederek, tam bağımsızlığın yolunun her alanda üretimden geçtiğini dile getirdi.

- Küçükbaş yetiştiricileri atılan adımdan memnun

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik de Tarım ve Orman Bakanlığı sistemlerine kaydolup bitkisel ve hayvansal üretim yapan yetiştiricilere verilen desteklerden yüzde 2 ile 4 stopaj vergisi kesintisi yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu gerçekten de yasalara aykırı bir durumdu. Bu sorunu her platformda dile getirdik ve iptal edilmesini istedik. Danıştay 3. Dairesi, doğru bir karar vererek desteklerden alınan haksız vergileri iptal etti. Desteklerden kesinti yapılmaması konusunun kanun teklifiyle Meclise taşınması yetiştiricilerimizi ayrıca memnun etmiştir. Bu haksız uygulamaya Türkiye Büyük Millet Meclisi dur diyecektir. Hükümetimize teşekkür ediyoruz."