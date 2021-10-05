Tarımsal desteklerden kesinti yapılmamasına ilişkin teklif sektör temsilcilerini memnun etti

Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla yapılan ödemelerden kesinti yapılmamasını içeren kanun teklifi sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı.
Meclis Başkanlığına sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, AA muhabirine, düzenlemeye ve çiftçilere sağlanan desteklere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Çiftçilerin sel, kuraklık, don gibi doğal koşullardan etkilenmeden üretimi devam ettirebilmesinin desteklere bağlı olduğunu belirten Ünal, sağlanan desteklerin yeterli olmadığını söyledi.
Desteklerden yapılan kesintilere dikkati çeken Ünal, "İlçe tarım müdürlüğünde çalışan meslektaşlarımızın ödeme zamanı çıkardığı 'icmaller' ile bankadan çiftçiye ödenen para her zaman farklı olmuştur. Çiftçiler de hep bu durumdan şikayet etmiştir. Çünkü ellerine geçen ödemeden yüzde 4'e yakın gelir vergisi kesintisi, Ziraat Bankası komisyonu gibi kesintiler ana destek miktarından düşülerek hesaba yatmaktaydı. Şimdi AK Parti tarafından Meclise sunulan kanun teklifine göre kesintiler yapılmayacak. Bu geç bile kalınan teklif çiftçilerimize yapılacak büyük bir kolaylıktır. Hem onlara sembolik bir jest olacak hem de maddi girdi sağlayacaktır. Temennimiz devletimizin çiftçilerimize bunun gibi daha çok müjdeyle katkı sağlayacağına yöneliktir. Söz konusu değişikliği destekliyor ve ilgililere teşekkür ediyorum." dedi.
Ünal, küçük üreticinin yanında olunması gerektiğine işaret ederek, tam bağımsızlığın yolunun her alanda üretimden geçtiğini dile getirdi.
- Küçükbaş yetiştiricileri atılan adımdan memnun
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik de Tarım ve Orman Bakanlığı sistemlerine kaydolup bitkisel ve hayvansal üretim yapan yetiştiricilere verilen desteklerden yüzde 2 ile 4 stopaj vergisi kesintisi yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu gerçekten de yasalara aykırı bir durumdu. Bu sorunu her platformda dile getirdik ve iptal edilmesini istedik. Danıştay 3. Dairesi, doğru bir karar vererek desteklerden alınan haksız vergileri iptal etti. Desteklerden kesinti yapılmaması konusunun kanun teklifiyle Meclise taşınması yetiştiricilerimizi ayrıca memnun etmiştir. Bu haksız uygulamaya Türkiye Büyük Millet Meclisi dur diyecektir. Hükümetimize teşekkür ediyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!