TARIM BAKANI KİRİŞCİ AÇIKLADI!

Tarım Bakanı Kirişci, "Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı hububat üreticilerine 2022 yılına ait mazot ve gübre desteklerini Mart 2023 yerine bu ay ödeyeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 29 Ekim itibarıyla tahıl koridorundan 9,3 milyon ton tahıl taşındığını belirterek, bunun yüzde 61'inin Avrupa, yüzde 26'sının Asya, yüzde 13'ünün de Afrika ülkelerine ulaştırıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Kirişci, tarım ve orman faaliyetlerini ulusaldan küresele taşıma çabası içinde olduklarını söyledi.

Bu çerçevede bu yıl 82 üst düzey uluslararası görüşme gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kirişci, 10 ülke ile 13 anlaşma imzaladıklarını aktardı.

Kirişci, Rusya-Ukrayna savaşının, küresel gıda arzına olumsuz etkisinin 22 Temmuz'da İstanbul'da yapılan anlaşmayla çözüme kavuştuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: