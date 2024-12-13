Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Açıklama geldi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 milyar 445 milyon 424 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
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Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemeleri ile ilgili açıklamada bulundu.
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TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 milyar 445 milyon 424 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'teki hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
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"Üreticimizi destekliyor, tarımın gücüne güç katıyoruz. Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
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