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        Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Açıklama geldi

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 milyar 445 milyon 424 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 12:57 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:57
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          Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemeleri ile ilgili açıklamada bulundu.

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          TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

          Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor

          Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 milyar 445 milyon 424 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

          Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'teki hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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          "Üreticimizi destekliyor, tarımın gücüne güç katıyoruz. Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

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