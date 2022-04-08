Tarımsal destek ödemeleri bugün yatıyor

HABERTURK.COM

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün yatacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi