Tarımsal destek ödemeleri bugün hesapta

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık 2,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.