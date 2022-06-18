Tarımsal araştırmalarda Ar-Ge'ye 50 milyon bütçe

Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle yükselen gıda fiyatları, gıdaya erişim, açlık ve gıda tedarik zincirinde kırılmalar dünya gündeminde yoğun şekilde kendini gösterirken iklim değişiklikleri, küresel ısınma ve nüfus artışı gibi sorunlar da dünyada tarım sektörünü daha önemli hale getirdi.
Bu kapsamda Türkiye'de, tarımsal üretimin, verimin korunması ve artırılması amacıyla kamu-özel sektör-sanayi ve üniversite iş birliğinde pek çok proje hayata geçirildi.
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomik modelde, “Tarımda kendine yeterli, tarladan sofraya arz zincirini ve fiyatlamasını en sağlıklı şekilde sağlayarak gıda enflasyonunu gündemden kaldırma” temel politika ve reform alanı olarak sıralanmıştı.
Bunun üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, hedeflerini gerçekleştirmek üzere iş birliği yaptı.
Buna göre, Türkiye'de tarımsal Ar-Ge ve yenilik ekosistemine sunulan imkanların çıktı odaklı ve bütüncül yönetilmesi amacıyla TÜBİTAK ile TAGEM arasında imzalanan iş birliği protokolü ile "Tarımsal Araştırmalar Çağrısı"na çıkacak.
Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu gıda, tarım ve hayvancılık alanında belirlenen, toplam 16 ana başlık altında 129 alt başlığı bulunan çağrıya araştırmacılar, 20 Haziran-1 Eylül döneminde başvurabilecek.
ÇAĞRININ DETAYLARI
TÜBİTAK'tan alınan bilgiye göre, Tarımsal Araştırmalar Çağrısı'nda gıda tarım ve hayvancılık alanında hazırlanan bilimsel projeler, TÜBİTAK'a sunulacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı eş fonlamasıyla projelere ayrılan bütçe, 50 milyon lira olacak. Her bir proje, bu kapsamda 2 milyon liraya kadar destek alabilecek.
Ülkedeki tarımsal üretimin verim ve kalitesinin artırılması amacıyla hazırlanan başlıklar altındaki bazı maddeler şöyle sıralandı:
YÜKSELEN DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN TARIMDA KULLANILMASI
- İklim değişikliğinin tarımsal üretim sistemlerine etkilerini değerlendiren model geliştirilmesi
- Yerli gübre üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
- Endüstri bitkileri, sıcak iklim tahılları, yemeklik tane baklagillerin ulusal ihtiyacı karşılayacak şekilde üretiminin ıslah ve yeni teknolojilerle artırılması
- Uluslararası ticarette rekabet şansı yüksek, değişen iklim koşullarına uygun yeni meyve çeşitlerinin, üzüm çeşitlerinin ıslahı ve teknolojilerinin geliştirilmesi
- İthalatı yüksek olan pamuk bitkisinin verimli olarak yetiştirilmesi
- Büyükbaş, küçükbaş hayvan, kanatlı ve diğer küçük evciller ile bal arılarında verimlerinin artırılması amacıyla ıslah ve yetiştirme sistemlerinin geliştirilmesi
- Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta sürülerde sağlık ve refahın artırılması
Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!