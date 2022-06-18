Tarımsal araştırmalarda Ar-Ge'ye 50 milyon bütçe

AA

Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle yükselen gıda fiyatları, gıdaya erişim, açlık ve gıda tedarik zincirinde kırılmalar dünya gündeminde yoğun şekilde kendini gösterirken iklim değişiklikleri, küresel ısınma ve nüfus artışı gibi sorunlar da dünyada tarım sektörünü daha önemli hale getirdi.

Bu kapsamda Türkiye'de, tarımsal üretimin, verimin korunması ve artırılması amacıyla kamu-özel sektör-sanayi ve üniversite iş birliğinde pek çok proje hayata geçirildi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomik modelde, “Tarımda kendine yeterli, tarladan sofraya arz zincirini ve fiyatlamasını en sağlıklı şekilde sağlayarak gıda enflasyonunu gündemden kaldırma” temel politika ve reform alanı olarak sıralanmıştı.

Bunun üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, hedeflerini gerçekleştirmek üzere iş birliği yaptı.

Buna göre, Türkiye'de tarımsal Ar-Ge ve yenilik ekosistemine sunulan imkanların çıktı odaklı ve bütüncül yönetilmesi amacıyla TÜBİTAK ile TAGEM arasında imzalanan iş birliği protokolü ile "Tarımsal Araştırmalar Çağrısı"na çıkacak.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu gıda, tarım ve hayvancılık alanında belirlenen, toplam 16 ana başlık altında 129 alt başlığı bulunan çağrıya araştırmacılar, 20 Haziran-1 Eylül döneminde başvurabilecek.

ÇAĞRININ DETAYLARI

TÜBİTAK'tan alınan bilgiye göre, Tarımsal Araştırmalar Çağrısı'nda gıda tarım ve hayvancılık alanında hazırlanan bilimsel projeler, TÜBİTAK'a sunulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı eş fonlamasıyla projelere ayrılan bütçe, 50 milyon lira olacak. Her bir proje, bu kapsamda 2 milyon liraya kadar destek alabilecek.

Ülkedeki tarımsal üretimin verim ve kalitesinin artırılması amacıyla hazırlanan başlıklar altındaki bazı maddeler şöyle sıralandı:

YÜKSELEN DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN TARIMDA KULLANILMASI

- İklim değişikliğinin tarımsal üretim sistemlerine etkilerini değerlendiren model geliştirilmesi

- Yerli gübre üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

- Endüstri bitkileri, sıcak iklim tahılları, yemeklik tane baklagillerin ulusal ihtiyacı karşılayacak şekilde üretiminin ıslah ve yeni teknolojilerle artırılması

- Uluslararası ticarette rekabet şansı yüksek, değişen iklim koşullarına uygun yeni meyve çeşitlerinin, üzüm çeşitlerinin ıslahı ve teknolojilerinin geliştirilmesi

- İthalatı yüksek olan pamuk bitkisinin verimli olarak yetiştirilmesi

- Büyükbaş, küçükbaş hayvan, kanatlı ve diğer küçük evciller ile bal arılarında verimlerinin artırılması amacıyla ıslah ve yetiştirme sistemlerinin geliştirilmesi

- Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta sürülerde sağlık ve refahın artırılması

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