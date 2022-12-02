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Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na katılan tarımsal işletmelere 600 lira destek verilecek

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Sistemi'ne dahil olan tarımsal işletmelere bu yıl için 600 lira katılım desteği sağlanacak.

Giriş: 02.12.2022 - 08:46 | Güncelleme: ABONE OL
Tarımsal alanda yeni destek ödemesi
AA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, sistemin kurulduğu 81 ilde gönüllülük esasına dayalı olarak ağa katılan işletmelere 2022 yılı için yapılacak katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre, ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA Sistemi'ne dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini veri toplayıcılarla paylaşan ve bu ekonomik ve fiziki verileri ÇMVA Sistemi'ne kaydedilen tarımsal işletmelere yapılacak.

HAKSIZ DESTEK ÖDEMESİ ALAN ÜRETİCİLER 5 YIL DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANAMAYACAK

Söz konusu işletmelere, "2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar"a istinaden işletme başına ve bir defada olmak üzere bu yıl için 600 lira katılım desteği ödenecek.

İlgili muhasebe yılında ÇKS'ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan, ÇMVA Katılım Anlaşması imzasıyla başvuru yapmayan, verilerini istenilen zamanda, doğru ve eksiksiz veri toplayıcılarla paylaşmayan, kendi isteğiyle sistemden çıkan tarımsal işletmeler, ÇMVA katılım desteğinden faydalanamayacak.

Destekleme ödemelerini haksız aldığı tespit edilen üreticiler 5 yıl hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Öte yandan, Resmi Gazete'nin 28 Aralık 2021 tarihli sayısında yayımlanan "Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.

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