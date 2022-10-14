Tarlada olmak özgürleştiriyor

Bugün Dünya Kadın Çiftçiler Günü… Birleşmiş Milletler’in, kadınların tarımsal üretimde, kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretiminde ve güvenliğinde sahip olduğu önemli konumdan hareketle ilan ettiği Dünya Kadın Çiftçiler Günü 2008 yılından bu yana her yıl 15 Ekim’de kutlanıyor.

Çocukluğundan bu yana toprağa gönül veren 20 yaşındaki İlayda Altıntaş da bilfiil çiftçilikle uğraşan örnek isimlerden… Altıntaş, Cargill’in 1000 Çiftçi 1000 Bereket programı kapsamında Eskişehir Çifteler İlçesi’ne bağlı Dikmen köyünde üretim yapıyor. Çiftçi bir ailenin kızı olan Altıntaş, Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde ikinci sınıf, Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi bölümünde birinci sınıf öğrencisi. “Okul biter bitmez köye koşacağım” diyen Altıntaş, toprakla daha fazla haşır neşir olmak istiyor.

Altıntaş, “Toprak benim için özgürlük demek… Şehirde binaların arasında gezmek yerine tarlada ayçiçeklerin arasında gezmek bana daha özgür hissettiriyor. Okulum biter bitmez köye koşacağım” diyor. 1000 Çiftçi 1000 Bereket programının faydasını ise “Bir yıldır programdayım. Teknolojiyi biraz daha tarlalarımıza taşımış olduk bu programla. Mesela filiz uygulamasını bu yıl ilk kez ektiğimiz mısırda kullandım. Mısıra çok su verdiğimi zannediyordum, uygulamadan baktığımda ise halen yeterli su olmadığını gördüm. Geleceğimiz için tarımın, hayvancılığın devam etmesi şart. Çiftçi üretmezse yani zincirin başı koptuğunda devamı gelmez, üretmek zorundayız” sözleriyle özetliyor.

Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle kadın çiftçilerin sayısının artmasına da katkı sağlamayı hedefleyen Altıntaş, “Kadınlar yapamaz gözüyle bakılıyor ama aslında tam tersi. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz. Hatta bir sloganım var, “Ojemi de sürerim, tarlamı da” diye. İnşallah daha fazla kadını bu sloganla görmek istiyorum” diyor.

Araştırmalar ne diyor?

Cargill, 1000 Çiftçi 1000 Bereket programı kapsamında KONDA ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını Dünya Kadınlar Günü’nde paylaştı. Araştırmaya göre; Türkiye’de tarım cinsiyet ayrımcılığının en çok hissedildiği alan… Çiftçilik aile işi olsa da toplumsal cinsiyet ilişkileri kadını ev içi rollerle tanımlamaya devam ediyor. Erkek tarımı yürütürken kadın geri kalan bütün hayatı organize ediyor, lojistik desteği sağlıyor ancak omuzlarındaki fazla yük yeterince anlaşılmıyor. Bir şekilde işin başına geçen kadın çiftçilerin “daha titiz, daha sabırlı ve makul olacakları” için bu işi erkeklerden daha iyi yapabilecekleri düşünülüyor. Teknolojik gelişmelerle kadınların tarlada çalışma pratiği neredeyse ortadan kalkıyor, hayvansal ürünlerin üretimi kadınların işi oluyor. Hayvancılıkla uğraşılan hanelerde kadınların üstündeki yük daha da artıyor. Hanelerin kendi üretimine yönelik yapılan bahçeler, bostanlar ve buralarda yetiştirilen ürünler de genellikle kadınların bakımı altında.

Örsel: “Kadınlar erkeklere göre daha başarılı”

Kadınların tarımda sürdürülebirliği sağlamada önemli rolü olduğunu söyleyen Cargill Gıda Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Kurumsal İlişkilerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Arzu Örsel, tarımda kadınların güçlendirilmesinin Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Örsel, “Kadınlar tarımın görünmeyen gücü. Tarım geleceğimiz için ne kadar önemli ise kadın çiftçiler de bir o kadar önemli. Sosyokültürel nedenlerden daha az ön plana çıkıyorlar belki ama bu işlere girdikten sonra erkeğe göre daha başarılılar” dedi.

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