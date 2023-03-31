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Tarımda yeterlilik dereceleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021-2022 dönemine ilişkin "bitkisel ürün denge tabloları"nı açıkladı. Türkiye'nin toplam tahıl ürünlerinde 2021-2022 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi (yeterliliği) yüzde 80,3 olarak belirlendi. Bitkisel ürünlerde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 560,9 ile fındıkta gerçekleşti

Giriş: 31.03.2023 - 13:09 | Güncelleme: ABONE OL
Tarımda yeterlilik dereceleri açıklandı
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021-2022 dönemine ilişkin "bitkisel ürün denge tabloları"nı açıkladı.

Tahıl ürünleri toplamı için 2021-2022 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi (yeterlilik derecesi) yüzde 80,3 olarak gerçekleşti. Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 87,3 (durum buğdayında yüzde 151,8, diğer buğdayda yüzde 79,9), yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 66,8, mısırın yeterlilik derecesi yüzde 76,6, soyanın yeterlilik derecesi ise yüzde 6 olarak gerçekleşti.

Meyveler ve içecek bitkilerinde 2021-2022 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 560,9 ile fındıkta gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamının kendine yeterli olduğu görüldü. Toplam çay arzının büyük bir kısmı kendi üretimimizden karşılanmakta olup, çayın yeterlilik derecesi yüzde 97,9 oldu.

Sebze ürünleri toplamı için 2021-2022 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 113,5 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik derecesi havuçta yüzde 124,2 olurken, domateste yüzde 123,7, taze bezelyede ise yüzde 121,5 olarak gerçekleşti.

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