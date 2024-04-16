Tarımda üretici enflasyonu yükseldi

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TÜİK mart ayına ilişkin tarım-ÜFE gelişmelerini yayımladı. Buna göre tarım-ÜFE'de, martta bir önceki aya göre yüzde 5.57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61.87 artış gerçekleşti.

Sektörlere bakıldığında bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,84, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3.52 yükseliş; balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise yüzde 1.18 azalış gerçekleşti.

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