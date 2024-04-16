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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarımda üretici enflasyonu yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Tarımda üretici enflasyonu yükseldi

        Mart ayında tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (tarım-ÜFE) yıllık yüzde 61.87 yükseldi. Tarım-ÜFE'de şubat ayında yıllık artış yüzde 58.29 seviyesindeydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 10:07 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:10
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        Tarımda üretici enflasyonu yükseldi
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        TÜİK mart ayına ilişkin tarım-ÜFE gelişmelerini yayımladı. Buna göre tarım-ÜFE'de, martta bir önceki aya göre yüzde 5.57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61.87 artış gerçekleşti.

        Sektörlere bakıldığında bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,84, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3.52 yükseliş; balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise yüzde 1.18 azalış gerçekleşti.

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