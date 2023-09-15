Tarımda üretici enflasyonu sert yükseldi

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TÜİK, ağustos ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) gelişmelerini açıkladı.

Buna göre tarım-ÜFE'de 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3.83 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 40.31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76.35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97.21 artış gerçekleşti.

Tarım-ÜFE'deki yıllık artış temmuzda yüzde 62.48, haziranda ise yüzde 57.93 olarak açıklanmıştı.

Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ağustos 2023:

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