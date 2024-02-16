Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.258,39 %0,18
        DOLAR 30,8204 %0,29
        EURO 33,1876 %0,01
        ALTIN 1.987,24 %0,38
        FAİZ 42,85 %0,40
        GÜMÜŞ GRAM 22,80 %0,71
        BITCOIN 51.859,00 %0,95
        GBP/TRY 38,7685 %-0,11
        EUR/USD 1,0768 %-0,04
        BRENT 82,40 %-0,56
        ÇEYREK ALTIN 3.249,14 %0,38
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarımda üretici enflasyonu geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Tarımda üretici enflasyonu geriledi

        Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,85 yükseldi. Yıllık yükseliş ise aralık ayındaki yüzde 60,62'lik seviyesinden yüzde 57,85'e geriledi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 11:15 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarımda üretici enflasyonu geriledi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, endekste ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,85, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,85 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 61,85 artış gerçekleşti.

        Böylece Tarım ÜFE'deki yıllık artış aralıktaki yüzde 60.62'lik seviyesinden gerilemiş oldu.

        Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ocak 2024:

        .png
        .png

        Sektörler özelinde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,45, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 9,26, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 11,54 artış oldu. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,69, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,51, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,06 artış kayıtlara geçti.

        REKLAM

        Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık olarak turunçgillerde yüzde 23,96 düşüş yaşandı. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar, yüzde 18,11 ile lifli bitkiler, yüzde 25,36 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak belirlendi.

        Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 154,68 ile yağlı meyveler, yüzde 125,23 ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak sıralandı.

        Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Söz konusu dönemde yağlı meyvelerde yüzde 13,63, canlı kümes hayvanlarında 0,1 gerileme gözlendi. Geçen yılın aynı ayına göre aylık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,6 ile lifli bitkiler, yüzde 1,65 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak kayıtlara geçti.

        Bir önceki aya göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 26,11 ile tropikal ve subtropikal meyveler, yüzde 13,43 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Taksicinin katili hakim karşısında!
        Taksicinin katili hakim karşısında!
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Genel seçimler öncesi Sunak'a kötü haber
        Genel seçimler öncesi Sunak'a kötü haber
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Özel bakım merkezinde yaşlı adama feci darp! Bakıcı tutuklandı!
        Özel bakım merkezinde yaşlı adama feci darp! Bakıcı tutuklandı!
        Barış Alper'in rönesansı!
        Barış Alper'in rönesansı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        "Bir kez daha kanıtladı"
        "Bir kez daha kanıtladı"
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Konut satışlarında düşüş sürüyor
        Konut satışlarında düşüş sürüyor
        "Aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk"
        "Aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk"
        İşte gecenin sonuçları!
        İşte gecenin sonuçları!
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        Mehmet Ayan yazdı: Önce tutan sonra atan
        Mehmet Ayan yazdı: Önce tutan sonra atan
        Kızı hayatını kaybetmişti! 2. acı haber geldi!
        Kızı hayatını kaybetmişti! 2. acı haber geldi!
        Yapay zekada yeni çağ
        Yapay zekada yeni çağ
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Habertürk Anasayfa