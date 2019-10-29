Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen 2'nci Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, 31 Ekim-3 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Fuar, Türkiye ve dünyada verimliliğin artırılmasına katkı sağlayan teknolojik ürünlerin sergilenmesini, bu çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılmasını ve verimlilik alanında farkındalığın artırılmasını amaçlıyor.

Verimlilik sağlayan teknolojilerle tanışma imkanı verecek fuar, "Gelecek İçin Teknolojiler" temasıyla gerçekleşecek.

Etkinlik, başta savunma sanayisi olmak üzere sanayi, eğitim, enerji, tarım, iletişim, ulaşım ve sağlık sektörlerindeki akıllı çözüm ve teknolojileri kapsıyor. Fuara, söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren üretici veya tedarikçi olarak yerli ve yabancı 250 firma veya temsilcisinin katılması bekleniyor.

Fuarın paydaşlarından biri de Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET olacak. TARNET, fuarda hem tarım teknolojileri alanındaki Ar-Ge faaliyetlerini tanıtacağı bir stant açacak hem de 2 Kasım'da "Geleceğin Tarımı ve Tarımda Verimlilik" ile "Geleceğin Mesleği Tarım" isimli iki ayrı panel düzenleyecek.

'AKILLI TEKNOLOJİLERİ TAKİP EDİYORUZ'

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, üretim öncesi toprak analizinden ilaçlamaya, hasat sonrası depolamadan ürünleri tüketiciyle buluşturmaya kadar, tarladan sofraya üretimin her safhasında teknoloji kullanımına önem verdiklerini söyledi.

Bu alanda gerekli altyapı çalışmalarını da yürüttüklerini belirten Poyraz, "Yerli ve milli imkanlarla savunma sanayisinde olduğu gibi tarım sektöründe de en gelişmiş teknolojik imkanları çiftçilerimizle buluşturmak ve verimli tarım üretimi yapmak için akıllı tarım teknolojileri alanını yakından takip ediyoruz. Hedefimize ulaşmak için gerekli atılımların altyapısını oluşturuyoruz" dedi.

'ÜRÜN FİYATLARININ AŞAĞI ÇEKİLMESİNE KATKI'

Poyraz, teknolojinin tarımda kullanımını sağlayarak üretimdeki verimliliği artırmak istediklerine dikkat çekerek, "Teknolojinin gücünü kullanarak tarım arazilerimizden ve çiftçi ortaklarımızdan gelen veriler ışığında tüketim ihtiyacına göre üretim planlamalarımızı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Verimliliği artırdığımızda üretilen ürün miktarımız artacak, bu da ürün fiyatlarının aşağı çekilmesine ve halkın gıda güvenliğine ciddi oranda katkı sağlayacaktır" dedi.

TARNET'in dijital kooperatifçilik kapsamında yakın dönemde hayata geçirdiği Elektronik Belge Yönetimi, E-Dönüşüm, Intranet ve Çiftçi Temas Sistemi çözümleriyle milyonlarca lira tasarruf sağladığını vurgulayan Poyraz, şirketin, tarım teknolojilerinde yapacağı yatırımlarla da gelecek dönemde kritik öneme sahip milli çözümleri çiftçinin hizmetine sunacağını dile getirdi.

Poyraz, tarımda dijitalleşmeyle çiftçilerin yetiştirdiği ürünlerin verimliliğinin ve kalitesinin artacağını, böylece çiftçinin kazancının maksimize edileceğini belirterek, "Teknoloji kullanımıyla tarımda üretim şekilleri geliştirilecek, kaynakları doğru ve etkin kullanarak daha az girdiyle daha çok üretim sağlanacak. TARNET, tarımda teknoloji kullanımının etkilerine yönelik detaylı çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarla TARNET olarak odaklandığımız ana hedef, çiftçimizin maruz kaldığı girdi maliyetlerini azaltmak" dedi.

TARIMDA DİJİTALLEŞME TARTIŞILACAK

TARNET'in fuar kapsamında düzenleyeceği "Geleceğin Tarımı ve Tarımda Verimlilik" ile "Geleceğin Mesleği Tarım" panellerinde, tarımın dijitalleşmesinden yeni nesil çiftçilik modellerine, teknolojinin tarıma etkilerinden yakın dönemdeki tarım stratejilerine kadar birçok konu işlenecek.

Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz'ın da katılacağı "Geleceğin Tarımı ve Tarımda Verimlilik Paneli"nde, milli tarım teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik girişimcilik ve "start-up"lar için yapılacak çalışmaları İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Deniz Tunçalp, köylerin akıllı tarımla buluşmasının gelecekteki önemini Tabit Kurucu Ortağı Tülin Akın, tarım makinelerinin gelecekte ulaşacağı noktayı TARMAKBİR Genel Sekreteri Selami İleri anlatacak. Panelin moderatörlüğünü ise Melek Yatırımcı Ali Rıza Babaoğlan üstlenecek.