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Tarımda mazot ve gübre destekleri belli oldu! 2022 mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman?

Tarımda mazot ve gübre destekleri belli oldu! Ödemeler ne zaman yapılacak?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olanlara ödenecek mazot ve gübre destekleri belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Hububatta mazot ve gübre desteklerimiz Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek" ifadelerini kullanmıştı. İşte, Tarımda mazot ve gübre destekleri ödemeleri hakkında merak edilenler...

20.10.2022 - 11:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tarımda mazot ve gübre desteğiyle 2023 yılı sertifikalı tohum destek ödeme miktarları belirlendi. "2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olan çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, mazot ve gübre desteği yapılacak. İşte, 2022 mazot ve gübre deteği ödeme tarihi...

  • TARIMDA MAZOT VE GÜBRE DESTEKLERİ BELLİ OLDU!

    Tarımsal üretimde 2022 yılında uygulanacak mazot ve gübre destekleri ile 2023 yılında uygulanacak sertifikalı tohum destek miktarları belirlendi.

    Resmi Gazete'de yer alan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararıyla bitkisel üretimin dışında ayrıca hayvansal üretim, su ürünleri üretimi ve tarımsal Ar-Ge'ye yönelik destek miktarları da tespit edildi.

    Buna göre, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil üreticilere 2022 üretim yılında mazot ve gübre destekleri dahil olmak üzere dekar başına toplam; arpa, buğday çavdar, tritikale ve yulaf için 121 TL, aspir için 97 TL, kolza (kanola) için 109 TL, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 96 TL, kuru soğan, yaş çay ve zeytin için 84 TL, kütlü pamuk ve çeltik için 271 TL, patates ve soya için 146 TL, yağlık ayçiçeği için 109 TL yem bitkileri için 115 TL, dane mısır, fındık ve diğer ürünler için 83 TL ve nadasa bırakılan üretim alanları için gübre desteği hariç olmak üzere 38 TL ödenecek.

  • MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

    Karar kapsamında bu yıl organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına verilecek destek miktarları da belirlendi. Organik tarım desteği kategorilerine göre dekar başına 10 TL ile 100 TL arasında değişen oranlarda, iyi tarım destekleri ise kategorilerine göre değişen oranlarda 10 TL ile 150 TL arasında değişen miktarlarda yapılacak.

    Bu yıl dekar başına küçük aile işletmesi desteği 200 TL, fındık alan bazlı gelir desteği 170 TL, katı organik- argomineral gübre desteği 20 TL, zeytin bahçeleri rehabilitasyon desteği ise 100 TL olarak uygulanacak.

  • MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ!

    Bakan Kirişci, 2023'ün Mart ayında ödenmesi planlanan 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 6 ay öne çekildiğini açıkladı. Ancak mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri net olarak belirtilmemekle beraber Ekim ayı içinde T.C. kimlik numarasına göre hesaplara yatırılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak. 

  • MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

    Bakan Kirişci; "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın. Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız. 

    Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz." dedi. 

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