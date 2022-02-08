Tarımda ihracat atağa kalktı

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocakta yüzde 17,3 artarak 17 milyar 593,8 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı da ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,1 artışla 2 milyar 574,9 milyon dolara çıktı.

Tarım sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 14,6 oldu.

Sanayi sektörünün ihracatı ocakta yüzde 18,4 artarak 13 milyar 122,6 milyon dolara, madencilik sektörünün ihracatı da yüzde 41,3 yükselerek 498,2 milyon dolara ulaştı.

TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATINDA HUBUBAT, BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR SEKTÖRÜ LİDERLİĞİNİ KORUDU

Alt sektörlere göre bakıldığında, tarım ürünleri ihracatında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, liderliğini geçen ay da sürdürdü.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, ocakta 848 milyon dolar tutarında dış satım yaptı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerini, 559,2 milyon dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 301 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 286,8 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 182,7 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 173,3 milyon dolarla, meyve sebze mamulleri, 119,7 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri, 54,2 milyon dolarla tütün, 37,5 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı ve 12,4 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri takip etti.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 8'i geçen ay ihracatını artırdı.

Tarım grubunda ihracatını en fazla yüzde 135,5 ile zeytin ve zeytinyağı sektörü artırdı.

Bu sektörü, yüzde 41,5 ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 38,8 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 33,6 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 23,4 ile mobilya kağıt ve orman ürünleri, yüzde 15,4 ile kuru meyve ve mamulleri, yüzde 3,5 ile süs bitkileri ve mamulleri, yüzde 3,1 ile yaş meyve ve sebze sektörleri izledi.

Bu dönemde fındık ve mamullerinin ihracatı yüzde 4,2, tütün sektörünün dış satımı yüzde 8,2 azalış kaydetti.

SEKTÖRLERE EN FAZLA TALEP IRAK'TAN GELDİ

Tarım sektörü bünyesindeki gruplara en fazla talep Irak'tan geldi.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tütün sektörleri en fazla Irak'a, meyve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı sektörleri en fazla ABD'ye, yaş meyve ve sebze sektörü en fazla Rusya Federasyonu'na, fındık ve mamulleri en fazla İtalya'ya, kuru meyve ve mamulleri en fazla Almanya'ya, süs bitkileri ve mamulleri de en fazla Hollanda'ya dış satım gerçekleştirdi.

Irak'a, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 150,2 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 65,1 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 48,3 milyon dolar, tütün sektörü 9,2 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

ABD'ye, meyve sebze mamulleri 30,6 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı sektörü 12,8 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Rusya Federasyonu'na yaş meyve ve sebze sektörü 66,1 milyon dolar, İtalya'ya fındık ve mamulleri 54,3 milyon dolar, Almanya'ya kuru meyve ve mamulleri sektörü 15,3 milyon dolar, Hollanda'ya süs bitkileri ve mamulleri 4,5 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

TİM verilerine göre, ocak ayında tarım ve tarıma bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:

1 - 31 OCAK SEKTÖRLER 2021 2022 Değişim ('22/'21) Pay(21) (%) I. TARIM 2.058.805 2.574.917 25,1 14,6 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.388.757 1.714.670 23,5 9,7 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 599.473 847.975 41,5 4,8 Yaş Meyve ve Sebze 278.128 286.841 3,1 1,6 Meyve Sebze Mamulleri 129.704 173.305 33,6 1 Kuru Meyve ve Mamulleri 103.715 119.660 15,4 0,7 Fındık ve Mamulleri 190.660 182.655 -4,2 1 Zeytin ve Zeytinyağı 15.943 37.546 135,5 0,2 Tütün 59.118 54.249 -8,2 0,3 Süs Bitkileri ve Mamulleri 12.016 12.438 3,5 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 216.910 301.016 38,8 1,7 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 216.910 301.016 38,8 1,7 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 453.139 559.231 23,4 3,2 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 453.139 559.231 23,4 3,2