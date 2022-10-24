Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde yer alan bilgilere göre, bütçeden tarıma ayrılan pay artırıldı.Buna göre, Bakanlığa gelecek yıl için 133 milyar 682 milyon 205 bin lira aktarılacak.
Böylece tarıma ayrılan bütçe, bu yıla kıyasla yüzde 33,7 artırıldı. Bir önceki bütçe döneminde 2022 yılı için Bakanlığa 64,6 milyar lira ayrılmış ancak bu tutar ek bütçeyle yaklaşık 100 milyar liraya yükseltilmişti.
2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde Orman Genel Müdürlüğü (OGM) için 13 milyar 1 milyon 194 bin lira, Devlet ve Su İşleri (DSİ) için 51 milyar 142 milyon 897 bin lira teklif edilirken, tarımsal destekleme ödemeleri için 54 milyar lira ayrılması öngörüldü.
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, tarım sektörünü regüle etmek için büyük bir organizasyon gerektiğini, dolayısıyla da ciddi bir bütçeye ihtiyaç olduğunu söyledi.
Bakanlık bütçesinin 2021'de 60 milyar liraya yükseltildiğini anımsatan Ünal, "Yani bir önceki yıla göre 2 kattan bir miktar daha artış olmuştur. Öncelikle temennimiz bütçenin eksiksiz olarak kabul edilmesidir." dedi.
Ünal, esnekliği yüksek olan tarım piyasasında yaşanan krizin üreticiden tüketiciye herkesi olumsuz etkilediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Tarımsal girdi enflasyonu, küresel kriz ve savaş nedeniyle sürekli artmıştır. Hal böyle iken bütçenin ek ödeneklerle daha da artırılması pek tabii ikincil temennimizdir. Üreticilerimizin desteklenmesi ve tarımsal yatırımların artırılması için bütçe kalemlerinin yükseltilmesi önem arz etmektedir. Her türlü artan ve artmaya devam eden maliyet kalemlerine karşı devletimiz üreticilerimizi desteklemek ve altyapı projelerine devam etmek için kesenin ağzını açmıştır. Yıl içerisinde her türlü olumsuzluğa uğrama riskine karşı ek bütçeyle bir miktar daha artırım sağlanması yegane temennimizdir."
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