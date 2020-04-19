Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinden, sokak hayvanlarına yiyecek - İZMİR

AA

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ve müdürlük çalışanları, Konak ilçesindeki Saat Kulesi'nin önünde güvercinleri besledi.Mustafa Özen, burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle Türkiye'nin tüm kurumlarıyla mücadele ettiğini söyledi.Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün tüm canlıların sağlıklı beslenmesi konusunda sorumluluğunun olduğunu belirten Özen, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da sokak hayvanları için 5 ton yiyecek bıraktıklarını söyledi.Özen, hayvanseverlerin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, sokak hayvanları konusunda endişelenmesine gerek olmadığını da vurguladı.