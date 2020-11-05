Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı - TBMM

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bütçeleri ele alınacak.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

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