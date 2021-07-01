Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, suyun verimli kullanımı için hazırlanan rehber ile yeni teknolojiler kullanılarak yaşam standardını, üretim kalitesini ve miktarını düşürmeden, daha az su kullanarak aynı miktardaki işin yapılması ve böylelikle enerji verimliliğinin sağlanması amaçlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iklim değişikliği ve sıcaklık artışına bağlı olarak meteorolojik kuraklık yaşandığına dikkati çekerek "Su tüketimini azaltmak ve su kaynaklarımızı sürdürülebilir bir şekilde artırabilmek için rehber doküman hazırladık. Bununla birlikte canlı yaşamı için vazgeçilmez olan suyun kıymetini vatandaşa daha iyi bir şekilde anlatmayı hedefliyoruz. Suyumuzu verimli kullanmalıyız. Bunun için hazırladığımız rehberi tüm vatandaşlarımızın dikkatine sunmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynakları daha verimli kullanmak için kişilerin günlük su tüketim miktarını azaltmayı hedeflediklerini belirten Pakdemirli, TÜİK verilerine göre, 2018'de, belediyelerce içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının 224 litre olarak hesaplandığını ve bu oranı aşağı çekerlerse, kaynak verimliliğini artırarak gelecekte su stresini azaltabileceklerini kaydetti.
Pakdemirli, evde harcanan suyun büyük bir kısmının mutfakta tüketildiğini ve tasarruflu musluk başlıklarıyla suyu verimli kullanmanın mümkün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bulaşık makinesinin tam dolmadan çalıştırılmaması, bulaşıkların elde yıkanmaması bize su tasarrufu konusunda önemli bir noktaya işaret ediyor. Sebze ve meyvelerin su dolu bir kap içinde yıkamaya özen gösterilmesi, musluğu açıp uzun süre boşa akıtmanın önüne geçilmesi de önem taşıyor. Yine banyoda tasarruflu muslukların kullanılması, dişlerinizi fırçalarken ya da ellerinizi yıkarken musluğun uzun süre açık bırakılmaması su tüketimini azaltan önlemlerin başında geliyor."
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