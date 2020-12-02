AA

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki hayvancılığın gelişimine katkı sunmak amacıyla hazırladığı "Kaba Yem Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi" ile Tarım ve Orman Bakanlığından 708 bin 165 lira hibe desteği aldı.

Proje kapsamında 372 bin 165 lira tutarında 55 bin 300 kilogram Macar fiği tohumu tedarik edilirken, 336 bin lira da üreticilere yem bitkisi desteği olarak dağıtıldı.

Projeden yararlanacak 553 üretici, bakanlıkça belirlenen çeşitli kriterler ve kentteki tarımsal içerikli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla kura çekilerek belirlendi.

İl genelinde 5 bin 530 dekar alanda üretim yapılmasını sağlayacak proje kapsamında çiftçilere Vali Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla düzenlenen törenle tohum dağıtımına başlandı.

Çiftçi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki törende yaptığı konuşmada, proje ile kentteki hayvancılığın desteklenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Hayvancılık alanında yeni gelişmeler yaşandığını belirten Çiftçi, "Hayvancılığın geliştirilmesiyle ilgili geçmişte Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğine 3 proje sunmuştuk. Birliğin mali durumundan ötürü projeleri geri çekip tek projeyle tekrar başvurduk. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğini biraz daha güçlendirmek amacıyla başlattığımız projemiz dün imzaya açıldı. 225 bin lira bütçeli bir proje. Birlik bu bütçeyle hayvan almak suretiyle üretime geçecek." dedi.

Çiftçi, Çorum'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşları arasındaki uyum ve iş birliğinin kentteki tarımsal faaliyetlerin artmasına katkı sağladığını da vurguladı.

Törene Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile üreticiler katıldı.