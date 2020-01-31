31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin fındık üretimi ve ihracatında dünya liderliğini açık ara sürdürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye'nin, başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık sattığı ifade edildi.
Türkiye'nin söz konusu ürünün üretiminde ve ihracatında dünyada ilk sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 592 bin çiftçi tarafından fındık üretimi yapıldığı bilgisi verildi.
Açıklamada, geçen yıl, son 10 yılın en yüksek rakamı olan 776 bin 46 ton fındık üretimi gerçekleştirdiği ve ülkenin fındıkta yeterlilik derecesinin yüzde 501 olduğu vurgulandı.
SON 4 AYDA 1.2 MİLYAR DOLARLIK FINDIK İHRAÇ EDİLDİ
Dünya fındık ticaretinin yaklaşık 70'ini elinde bulunduran Türkiye'nin, 1 Eylül 2019-5 Ocak 2020 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, fındık ihracatını 673 milyon dolardan 1,2 milyar dolara çıkardığına dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"4 aylık süreçte, bir önceki döneme göre 442 milyon dolar daha fazla ihracat yapılmış oldu. Fındık ihracatı başta AB ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gerçekleştiriliyor. İhracatın 75-80'i AB ülkelerine yapılıyor. En fazla fındık ihraç edilen ülkeler ise Almanya, İtalya ve Fransa. İhraç edilen ürünün yüzde 56'sı iç fındık, yüzde 25'i dilimlenmiş, kıyılmış, yüzde 19'si ise kavrulmuş, ağartılmış olarak yapıldı."
Türkiye'nin stratejik ürünlerinden fındığın üretimine Tarım ve Orman Bakanlığının da destek sağladığı hatırlatılan açıklamada, "Bakanlık son 10 yılda, alan bazlı gelir desteği kapsamında fındık üreticilerine 7,8 milyar liralık destek ödemesi gerçekleştirdi." denildi.
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