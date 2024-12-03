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        Haberler Bilgi Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit veya tağşiş yapan firmalar listesi Aralık 2024: Güncellenen listede hangi markalar var?

        Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapan firmalar listesini güncelledi!

        Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. 16 firmanın daha çeşitli usulsüzlük ile gıda ürünlerine farklı maddeler karıştırdığı tespit edildi. İşte, güncel taklit veya tağşiş yapan firmaların listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 13:47 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:47
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          Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. Listede 'tohum yağlarının karıştırılması, yabancı madde tespiti, süt yağı harici yağ tespiti' gibi gibi birçok usulsüzlük yer aldı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı Aralık ayı taklit veya tağşiş yapan firmalar listesi...

          TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR LİSTESİ ARALIK

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