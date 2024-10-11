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        Haberler Bilgi Yaşam Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncel 11 Ekim 2024: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri?

        Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncel 11 Ekim 2024: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri?

        Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yağ markalarının olduğu birçok firmayı güncel olarak duyurmaya devam ediyor. En son Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellerken kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 72'ye çıktığını açıklamıştı. Peki, 11 Ekim Taklit ve tağşiş ürünler listesinde neler var? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 10:24 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:54
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        • 1

          Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini açıklamaya devam ediyor. Besinlere uygun olmayan içerikleri ekleyen firmaların ifşası açıklanırken bunlara en son Köfteci Yusuf eklenmişti. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgileri güncelledi. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesinde neler var? İşte Sahte - hileli ürünler sorgulama ekranı

        • 2

          TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN YAYIMLADIĞI LISTEDE YER ALAN BAZI ÜRÜNLER VE MARKALAR ŞU ŞEKILDE;

          Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerinin ifşa listesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorgulama listesi gündemde yer alıyor. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş pekçok farklı ürün tespit ediliyor.

        • 3

          TAKLİT-TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR GÜNCELLENDİ, KÖFTECİ YUSUF DA LİSTEYE EKLENDİ

          Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellerken kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 72'ye çıktı, listeye son olarak ürünlerinde domuz etine rastlandığı gerekçesiyle Köfteci Yusuf da dahil edildi.

          Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgileri güncelledi.

          Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 72'ye çıktı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 552'ye yükseldi.

          SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜREBİLECEK OLAN GIDALAR İÇİN TIKLAYINIZ

          TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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          Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

          Köfteci Yusuf'un iki işletmesi listede

          Güncellenen listeye, son günlerde ürünlerinde domuz eti kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Köfteci Yusuf" olarak bilinen "Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ" adlı işletme dahil edildi.

          İşletmenin Bursa Yenişehir'deki iki şubesinde şubat ayında yapılan denetimlerde köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz etine rastlandığı bilgisi verildi. Bu nedenle şirketin söz konusu işletmeleri "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" bölümüne eklendi.

        • 5

          Şirket ise iddiaları reddetti

          Bakanlığın listeyi güncellemesinden dakikalar önce Köfteci Yusuf'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise ürünlerde domuz eti kullanılmadığı, ürünlerden numune alma işlemleri sırasında yapılan birçok teknik hatanın analiz sonuçlarını gerçeklikten uzaklaştırdığı ifade edilmişti. Açıklamada, "Türkiye nezdinde 280 şubesi bulunan ve 12 bin personel istihdam eden şirketimizde iddia edildiği gibi bir tağşiş yapılması mümkün değildir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

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