Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncel 11 Ekim 2024: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri?

TAKLİT-TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR GÜNCELLENDİ, KÖFTECİ YUSUF DA LİSTEYE EKLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellerken kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 72'ye çıktı, listeye son olarak ürünlerinde domuz etine rastlandığı gerekçesiyle Köfteci Yusuf da dahil edildi.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgileri güncelledi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 72'ye çıktı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 552'ye yükseldi.

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