Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürünler listesi: 24 Mart Taklit ve tağşiş ürünler neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri ifşa ediyor. Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerinin ifşa listesi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sorgulama listesi gündemde yer alıyor. İşte, 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş listesi