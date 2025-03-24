Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürünler listesi: 24 Mart Taklit ve tağşiş ürünler neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine yenilerini ekledi. Denetimlerde baharat, peynir ve zeytinyağında ve ette uygunsuzluklar ortaya çıkarıldı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürünler listesinde neler, hangi markalar var?
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri ifşa ediyor. Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerinin ifşa listesi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sorgulama listesi gündemde yer alıyor. İşte, 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş listesi
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DUYURDU
Taklit ve tahşiş gıdalar arasında özellikle peynir, sucuk, tereyağı, zeytinyağı, kaşar peyniri, kıyma ve çeşitli baharatlar bulunuyor.
TARIM ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listede yer alan bazı ürünler ve markalar şu şekilde;
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