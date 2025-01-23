Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi! 23 Ocak taklit ve tağşiş olan firmalar neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncel olarak duyuruyor. Gıdada hilenin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya devam ediyor. Son olarak yeni firmalar tağşiş ve taklit listesine eklendi. Peki 23 Ocak taklit ve tağşiş olan firmalar neler?
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri ifşa ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesi 2025 yayınlandı. İşte yeni 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş listesi
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN YAYIMLADIĞI LISTEDE YER ALAN BAZI ÜRÜNLER VE MARKALAR ŞU ŞEKILDE;
Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerinin ifşa listesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorgulama listesi gündemde yer alıyor. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş pek çok farklı ürün tespit ediliyor.
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