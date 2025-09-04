Habertürk
        Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi 2 Eylül 2025: Taklit ve tağşiş listesine hangi markalar eklendi, neler tespit edildi?

        Taklit ve tağşiş listesine yeni markalar eklendi! 2 Eylül 2025 usulsüzlük yaptığı tespit edilen markalar

        Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik yaptığı denetimlerin ardından taklit ve tağşiş listesinde güncelleme yaptı. Denetimler sonucunda; ürünlerde düşük yağ oranı, tohum yağlarının karıştırılması, kanatlı eti tespiti, gıda boyası kullanımı gibi mevzuata aykırı birçok bulguya rastlandı. Tespit edilen firmalar ve markalar, Bakanlığın resmi internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunuldu. İşte, 2 Eylül 2025 tarihli güncel taklit ve tağşiş listesi…

        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 12:46 Güncelleme: 04.09.2025 - 12:46
        • 1

          Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sürdürdüğü denetimler sonucunda, tüketiciyi yanıltıcı ve sağlığı riske atan ürünler tespit edilerek taklit ve tağşiş listesine dâhil edildi. İncelemelerde mevzuata aykırı üretim gerçekleştiren işletmeler hakkında yasal süreç başlatıldı. Bakanlık, belirlenen firmaların unvanlarını ve ürünlere dair ayrıntıları resmi internet sitesinde duyurdu. İşte, 2 Eylül 2025 tarihi itibarıyla açıklanan güncel taklit ve tağşiş listesi…

        • 2

          2 EYLÜL 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
