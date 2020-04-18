18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarım ve Orman Bakanlığı takit tağşiş yapan firmalar nelerdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakanlık, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, enerji içecekleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ ve baharatların yer aldığı 45 firmaya ait 55 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAKİT TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR LİSTESİ 2020
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli gıdada taklit ve tağşiş yapan 45 firmanın kamuoyuna açıklandığını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, taklit ve tağşişin affının olmayacağını vurgulayarak; "Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlığımızca büyük bir titizlikle yürütülmektedir.
Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlığımızca büyük bir titizlikle yürütülmektedir.
Bu bağlamda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 45 firmaya ait 55 parti ürünü Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunduk.
Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.509 firmaya ait 3.356 parti ürün kamuoyuna, tüketicilerin bilgisine açıklanmış oldu.
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