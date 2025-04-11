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        Haberler Bilgi Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesini duyurdu! Taklit tağşiş listesinde hangi markalar var?

        Taklit ve Tağşiş listesi yenilendi! Taklit tağşiş listesinde hangi markalar var?

        Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncel olarak duyuruyor. Gıdada hilenin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya devam ediyor. Son olarak yeni firmalar tağşiş ve taklit listesine eklendi. Peki, taklit ve tağşiş olan firmalar neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 12:48 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:49
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          Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri ifşa ediyor. Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerinin ifşa listesi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sorgulama listesi gündemde yer alıyor. İşte, 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş listesi

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          TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DUYURDU

          10 Nisan Perşembe Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde birçok firmalarda sağlıksız ürün ortaya çıktı. Taklit veya Tağşiş listesinin güncelleyen bakanlık yeni markaları ifşa etti. Sağlıklı gıda üretimi için bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda denetimlerin daha sık bir şekilde artacağı ifade edildi.

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