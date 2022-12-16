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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları: 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı! İşte, başvuru ekranı...

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 1200 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Detayları Bakan Vahit Kirişçi tarafından açıklanan Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzu ve başvuru ekranı...

Giriş: 16.12.2022 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapılacağı Bakan Kirişçi tarafından açıklanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı, başvuruda bulunmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. KPSS-2022/13 Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı yerleştirme tercih tarihleri, ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte, 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu ve başvuru tarihleri hakkında merak edilen detaylar...

  • TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

  • TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Adaylar tercihlerini, 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 20 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

  • TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

    Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KPSS-2022/13 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

  • TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Ortaöğretim Mezunları için;

    Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

    Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak.

    Ön Lisans Mezunları;

    Herhangi bir önlisans programından mezun olmak,

    Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans

    programlarının birinden mezun olmak,

    Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri,

    Ormancılık ve Orman Ürünleri önlisans programlarının birinden mezun olmak,

    Av ve Yaban Hayatı, Avcılık ve Yaban Hayatı önlisans programlarının birinden

    mezun olmak.

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