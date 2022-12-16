TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ortaöğretim Mezunları için;

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak.

Ön Lisans Mezunları;

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak,

Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans

programlarının birinden mezun olmak,

Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri,

Ormancılık ve Orman Ürünleri önlisans programlarının birinden mezun olmak,

Av ve Yaban Hayatı, Avcılık ve Yaban Hayatı önlisans programlarının birinden

mezun olmak.