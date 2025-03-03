Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı'na 8 bin 500 personel alımı başvuruları başladı mı, kadro dağılımı nasıl?

        Tarım ve Orman Bakanlığı'na 8 bin 500 personel alımı başvuruları başladı mı, kadro dağılımı nasıl?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 8 bin 500 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede etkin bir kapasiteye sahip olunması gerektiğini belirterek, bu alımlarla yangın işçisi, destek personeli ve mühendis gibi çeşitli pozisyonlarda istihdam müjdesi verdi. Peki, 8 bin 500 personel alımının başvuru tarihleri ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 12:40 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 bin 500 personel alımı yapılacağını duyurdu. Alımın detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, hangi kadroların açılacağı ise netleşti. Peki, 8 bin 500 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, tüm ayrıntılar...

        • 2

          TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIYOR

          Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında düzenlenen, "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar Atölyesi" programına katıldı.

          Bakan Yumaklı, orman yangınlarına karşı daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek,"Arazöz sayısı 3 kat artışla 1766'ya, iş makinesi 6 kat artışla 831'e çıktı. Yine 2 bin 742 ilk müdahale aracı bulunuyor. Toplamda 14 insansız hava aracıyla birlikte Avrupa'da ilk, dünyada da ikinci ülkeyiz. 184'ü akıllı olmak üzere, 776 kuleden 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözlüyoruz. 4 bin 796 yangın havuzu, 25 bin orman kahramanı ve yaklaşık 127 bin de gönüllümüz var. Dolayısıyla 'Yeşil Vatan'ı koruma anlamında daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak, çok hızlı ve yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına buradan da bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız." dedi.

        • 3

          TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

          Bakan Yumaklı, 8 bin 500 personel alımı için başvuruların ne zaman başlayacağını açıklamadı. Konu ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Enflasyonu süt körükledi
        Enflasyonu süt körükledi
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        3 eşsiz eser keşfedildi
        3 eşsiz eser keşfedildi
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        Rubio: Putin'i müzakereye ikna etmek en önemli yol
        Rubio: Putin'i müzakereye ikna etmek en önemli yol
        Habertürk Anasayfa