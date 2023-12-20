Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve meslek branş dağılımı, Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamasının ardından gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 982'si ziraat mühendisi, 1422 mühendis ve diğer unvanlardan 5 bin 736 olmak üzere toplamda 7 bin 158 personel alımı yapılacak. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve kontenjan dağılımı...