Tarım ve Orman Bakanlığı 99 tarım uzman yardımcısı alıyor. Mühendislik, hukuk, veteriner, uluslararası alanlarında alınacak adaylar için başvurular 6 Ocak'ta başladı ve 17 Ocak'ta sonlanacak. Başvuru sürecinden sonra adayları yazılı ve sözlü olmak üzere çift aşamalı sınav bekliyor. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı 99 tarım uzman yardımcısı alımı detayları...