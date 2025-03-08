Bakan İbrahim Yumaklı’nın duyurusuna göre, toplamda 8.500 kişi ÖSYM üzerinden yapılacak merkezi yerleştirme ile göreve başlayacak. Alımlar kapsamında 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis istihdam edilecek. Adaylar, başvuru süreci, şartlar ve kadro dağılımına ilişkin detayları sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuruları ne zaman alınacak, şartları neler, kadro dağılımı nasıl olacak? İşte ayrıntılar...