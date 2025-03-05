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        Haberler Bilgi Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuruları ne zaman alınacak, şartları neler, kadro dağılımı nasıl olacak?

        Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuru tarihi ve şartları!

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında gerçekleştireceği 8 bin 500 personel alımıyla istihdam kapılarını aralıyor. Bakan İbrahim Yumaklı'nın yaptığı açıklamaya göre, alımlar ÖSYM aracılığıyla yapılacak ve farklı kadrolarda birçok kişi göreve başlayacak. Yangın işçisi, destek personeli ve mühendis kadrolarında yapılacak bu alımlar, adaylar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Başvuru tarihleri ve şartlarına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuruları ne zaman alınacak, şartları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 23:15 Güncelleme: 06.03.2025 - 00:21
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        • 1

          Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemin en büyük personel alımlarından birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bakan İbrahim Yumaklı, toplamda 8 bin 500 kişinin ÖSYM üzerinden istihdam edileceğini duyurdu. Bu kapsamda 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendis kadrosunda görev alacak. Adaylar, başvuru tarihleri ve başvuru şartlarına dair güncel bilgileri heyecanla bekliyor. İşte ayrıntılar...

        • 2

          TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

          Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi.

        • 3

          TARIM ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Bakan Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda ekiplere katılacağını belirtti.

          Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.

        • 4

          TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

          Tarım Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, önümüzdeki günlerde kılavuz ile birlikte yayımlanacak.

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