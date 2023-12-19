Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş-kontenjan dağılımı, Bakan İbrahim Yumaklı'nın son dakika açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis alımı ve diğer unvanlardan 5 bin 736 olmak üzere toplamda 7 bin 158 personel alımı gerçekleştirilecek. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvurularına ilişkin detaylar...