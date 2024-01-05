Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı merkez ve Taşra Teşkilatında görevlendirmek üzere, 7 bin 158 personel alımı yapılacağını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde yapılan bu açıklama, "Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" Sorularını akıllara getirdi. Personel alımına ilişkin kontenjan dağılımı belli olurken, başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları ve başvuru tarihleri...
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Tarım ve Orman Bakanlığı; 1443 Destek personeli, 1088 büro personeli, 982 Ziraat Mühendisi, 652 Veteriner Hekim, 487 Şoför, 193 Gıda Mühendisi, 155 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı, 1500 Tarım işçisi olmak üzere toplamda 7 bin 158 personel alımı yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?" İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIYOR
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde paylaştığı personel alımının detayları belli oldu.
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Bakan Yumaklı, bakanlığa 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi, biyolog ve diğer ünvanlarda olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacağını açıkladı.
Söz konusu personel alımları, ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Destek Personeli: 1443
Büro Personeli: 1088
Ziraat Mühendisi: 982
Veteriner Hekim: 652
Şoför: 487
Gıda Mühendisi: 193
Orman ve Muhafaza Memuru: 162
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 155
Su Ürünleri Mühendisi: 107
Orman Mühendisi: 81
Laborant: 56
Biolog: 33
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 18
Harita Mühendisi: 15
Kimya Mühendisi: 14
Bilgisayar Mühendisi: 6
İnşaat Mühendisi: 6
Gemi Adamı: 2
Toplam: 5500
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1500 TARIM İŞÇİSİ VE UZMAN YARDIMCISI ALINACAK
Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında istihdam edilecek 1500 tarım işçisi, İŞKUR üzerinden kura usulü ile belirlenecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesi A/11 bendinde sayılan Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna ise 158 atama gerçekleştirilecek.
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158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre, yarışma sınavı ile personel alınacak.
7 bin 158 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve aranılacak nitelikler ile ilgili bilgiler Bakanlığın internet sitesinde önümüzdeki dönemde duyurulacak.
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TARIM ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Tarım ve Orman Bakanlığınca, 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alınacak. Başvurular, 8-29 Ocak 2024 tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak. Yazılı aşaması 23 Mart'ta Ankara'da olacak.
7 bin 158 personel alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı.