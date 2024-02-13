Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı yapıyor! İŞKUR tarım işçisi alımı başvuru tarihleri ve şartları
Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 işçi alımı yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları İŞKUR 'esube.iskur.gov.tr' internet adresi üzerinden gerçekleşecek. İşte, "Tarım işçisi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları neler?" sorularının yanıtları...
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarım işçisi alımına ilişkin paylaşımda bulundu. bkanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlattıklarını duyurdu. Peki, 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, İŞKUR tarım işçisi alımı başvuru şartları...
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Bakan İbrahim Yumaklı, yaptığı paylaşımda; "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları 13-19 Şubat 2024 tarihleri arasında başlayacak.
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARIM İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İş ilanları başvuruları İŞKUR resmi internet sayfasında 13 Şubat ile 19 Şubat arasında açık olacak. Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.
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TARIM İŞÇİSİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İşe alınacak işçiler, 27 Şubat'ta noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekim yerinin ve saatini ilerleyen günlerde resmi internet sayfası üzerinden bildirecek. Adaylardan istenilen belgeler ise bakanlığın resmi internet sayfasından duyurulacak.
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2024 İŞKUR TARIM İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir; 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
4. Özel şartlarda belirtilen öğrenim ve üst yaş şartlarına haiz olmak.
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere ilanın yayımlanmasından önce sahip olmak.
7. Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.
8. Adaylar gece ve vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.