Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Ege Denizi'nde "online denetim"

Ankara'da bulununan Bakan Pakdemirli, Ege Denizi'nde denetimlerini sürdüren "Reis Bey" teknesinde denetim yapan Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen'i cep telefonuyla görüntülü arayarak bilgi aldı.Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Bakanlıklarının ilgili birimlerinin 7 gün 24 saat esasına göre denizlerde görev yapmaya devam ettiğini söyledi.Amaçlarının denizlerdeki canlılığı korumak olduğunu belirten Pakdemirli, "Bu kapsamda ocak ayından itibaren ülke genelinde yaptığımız kontrollerde ruhsatsız 100 tekneye el koyduk." ifadesini kullandı.Her 4 yılda bir avcılık kurallarının yeni tebliğ ile belirlendiğini de anlatan Pakdemirli, "Bu sene de yeni tebliğ ile sezon açılışını yapacağız. Yenilenen Su Ürünleri Kanunu ile balıkçıların ve bilim insanlarının görüşünü alarak hazırlanan yeni tebliğ ile sezona başlayacağız." diye konuştu.Uluslararası sularda 15 Temmuz'da avcılığın başladığını hatırlatan Pakdemirli, Türk balıkçılara ait 200'e yakın teknenin Ege Denizi'ndeki uluslararası sularda avcılık yaptığını da söyledi.Yeni kanun ve yeni teknolojiler sayesinde denetimlerin çok daha etkin yapıldığını da dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:"Bu kapsamda kuralına uygun avcılık yapan balıkçılar en büyük destekçilerimiz. Onlar da balığın ve denizin hakkı korununca balıkçının da hakkının korunduğunu biliyorlar. Balıkçılık konusunda son dönemde Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklikler yaptık. Bu alanda ciddi gerekli yasal düzenlemeler yapılması gerekiyordu. Bundan dolayı Gazi Meclisimize çok teşekkür ediyorum. Bu yasal düzenlemeler olmasaydı elimizdeki yaptırımlar, kaçak avcılığı engelleyecek derecede değildi. İnşallah bu yıl kaçak balıkçılığın olmaması nedeniyle daha bol ve bereketli olacak. Kaçak avcılıkla mücadele eden personelimize de çok teşekkür ederim."- "Sarı kuş" görevdeTarım ve Orman Bakanlığına ait 16 metre uzunluğundaki "Reis Bey" teknesi, 15 kişilik mürettebatıyla 4 yıldır, Ege Denizi'nde kaçak avcılıkla mücadeleye önemli destek sağlıyor. Saatte 32,5 knot hıza ulaşabilen tekne, termal kameraları, su üstü ve altı radarı sayesinde yasa dışı balık avcılık yapanlara gece-gündüz göz açtırmıyor. Tekne, renginden dolayı balıkçılar tarafında "Sarı Kuş" olarak da adlandırılıyor.Tekneyle, bu yılın ilk 6 ayında, 3 bin 266 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde, 165 tekneye 571 bin 485 bin lira ceza kesildi.
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