Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Çeşme'deki yangına ilişkin açıklama:

Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda başlayan yangın bölgesinde inceleme yapıp çalışmaları izleyen Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının saat 22.47'de başladığını, 22.58'de ilk müdahalenin yapıldığını belirtti.
Bölgede rüzgar hızının saatte 53 kilometre olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Bir miktar azalmaya rağmen rüzgar halen devam ediyor. Sıcaklığımız 25 derece. Havada yüzde 50 nem var. Nem çok aleyhemize değil." dedi.
Yangına 86 arazöz, 9 dozer, 344 personelin müdahale ettiğini anlatan Pakdemirli, "Sabah için 2 uçak, 20 helikopter hazırlığımız var. Gün ağarmasından 45 dakika önce bunları göndereceğiz. Denizden su almak suretiyle yangına müdahale etmeye başlayacaklar. Tedbir amaçlı 3 tane sitemiz boşaltılmış durumda. Şu ana kadar bize ulaşmış zarar gören bir ev bilgisi de yok. Öncelik tabi ki can güvenliği, mal kayıplarının olmaması." diye konuştu.
Yangının makilik alanda çıktığını anımsatan Pakdemirli, "Şimdilik 50 hektar civarında bir alan etkilenmiş gözüküyor. Tabi bu alan büyüyebilir. Yangın devam ediyor. İHA görüntülerinden almış olduğumuz bilgi. Birazdan emniyetin gece görüşüne sahip helikopteriyle bir keşif uçuşu yapıyor olacağız." ifadelerini kullandı.
Dozerlerin yol, şerit açma, yangını durdurma faaliyetlerini sürdüğünü, ekiplerin yangının etrafını çevirmek için çalıştığını aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:
"Önceliğimiz yerleşim alanlarına tehdidin tamamen ortadan kalkması. Şu an itibarıyla yerleşim alanlarında herhangi bir tehdit yok ama ileriye yönelik tedbirlerimizi de alıyoruz. Sabahtan itibaren de tabloyla, gelişmelerle ilgili daha ayrıntılı bir açıklama yapabiliriz."
Bir gazetecinin yangının çıkış nedeniyle ilgili sorusuna Bakan Pakdemirli, "Bendeki bilgi, trafodan kaynaklı olduğu söyleniyor. Çıkış nedeninden çok şu anda yangını söndürmeye odaklanıyoruz." diye cevap verdi.
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