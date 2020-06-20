Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den barajların önemine vurgu - KARS

Kars Barışı açılışı için Kars Harakani Havalimanı'na gelen Bakan Pakdemirli'yi Kars Valisi Türker Öksüz, Eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ile diğer yetkililer karşıladı.Pakdemirli ve beraberindekiler daha sonra Devlet Su İşleri (DS) 24. Bölge Müdürlüğüne geçerek, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Gelişim Planı toplantısına katıldı.Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Kars'a yapılan yatırımların Kars'a verilen önemin göstergesi olduğunu ifade etti.Kars'a üçüncü kez geldiğini, dolayısıyla Kars'a verilen önemin kendisi için farklı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:"Aslında doğu illerine verdiğimiz önem farklı. Bu bölgedeki projelere önem veriyoruz. Bu bölgeler ile batı arasındaki farkın azalması konusunda hükumetimiz tarafından önemli yatırımlar yapıldı. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu bize bizi için çok önemli, ipek yolu doğu ile batı arasında köprü olacak. Kars bu açıdan önemli bir ilimiz. Kış turizminde merkez olmaya aday. Sarıkamış parlatılmayı bekliyor."Kars'a Kars Barajı'nın açılışı için geldiğini ifade eden Pakdemirli, "Açılışta Cumhurbaşkanımız bizimle olacak. Telekonferansla bağlanacak. Sizlere, bölge halkına özel şahsi selamlarını getirdim. Sayın cumhurbaşkanımız Kars'a ayır bir önem veriyor. Barajı bir baraj olarak görmemek lazım. Bir defa hayat olarak görmek lazım. Su olarak görmek lazım. Bununla birlikte yeni yaşam alanları, yeni mesire alanları görmek lazım. Kars'ın en azında topraklarını yarısının sulanacak şekilde tedbirlerimiz aldık. Kars'ın derdiyle dertleneceğimin buradan söz veriyorum." şeklinde konuştu.Pakdemirli, Kars ve ilçelerinde yapılan diğer yatırımlarla ilgili de bilgi verdi
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