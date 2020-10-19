Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli MHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti

Dokuz Eylül Üniversitesinin akademik açılış törenine katılan Pakdemirli, daha sonra MHP İzmir İl Başkanlığı'na ziyaret etti.
Gittiği her ilde mümkün olduğunca MHP il başkanlıklarına uğradığını hatırlatan Pakdemirli, şunları söyledi:
"Biz bir ve beraberiz. Dava arkadaşlığımız öğlene kadar değil ölene kadar. İki liderimiz hakikaten özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra ayrılmaz bir ikili haline geldi. Bu siyasi amaçlarla yapılmış bir birliktelik değil. Türkiye'nin istikbali ve istiklali için bir araya gelmiş birliktelik. Devlet Bey, adına yakışır bir şekilde devlet adamlığı gösterdi ve süreç içinde çok büyük destek oldu. Cumhur İttifakı dün olduğundan bugün daha güçlüdür yarın da daha güçlü devam edecek. Cumhur İttifakı tüm Türkiye'yi kapsamaktadır. Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet... Bu dördünü bir arada sindirebilen herkese açık bir ittifak."
Türkiye'nin, Cumhur İttifakı sayesinde daha müreffeh bir hale geleceğine işaret eden Pakdemirli, ülkenin 21. yüzyılda bölgenin ve dünyanın zenginliğinden daha fazla pay alacağını dile getirdi.
Bakan Pakdemirli, kısa bir süre önce annesi kaybeden MHP İl Başkanı Veysel Şahin'e taziye dileklerini iletti.
Veysel Şahin de Pakdemirli'nin öz verili çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.
Pandemi döneminde tarım ve gıdanın önemli hale geldiğini aktaran Şahin, "Çalışmalarınızdan dolayı Sayın Bakanımıza teşkilatım ve şahsım adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de Cumhur İttifakı'nın, "Söz konusu vatansa gerisi teferruat" diyerek bir araya geldiğini kaydetti.
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