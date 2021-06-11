Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Erzincan'da sektörel değerlendirme toplantısına katıldı

Bakan Yardımcısı Tunç, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda üreticilerle bir araya geldi.
Tunç, burada yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevlendirmesi üzerine Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan'da sektör temsilcileri ile buluştuklarını söyledi.
Toplantının amacıyla ilgili bilgi veren Tunç, "Bu illeri incelemek, illerin potansiyellerini ölçmek, illerin tarımsal yapılarını ve tarımsal gelirlerinin arttırılması, tarımsal faaliyetlerinin çeşitlendirilerek çoğaltılması konusunda talep, istek ve tavsiyelerinizi almak üzere huzurlarınızdayım." dedi.
Tunç, Erzincan Valisi Mehmet Makas ve milletvekilleri ile istişare halinde olduklarını, kentteki sorun ve çözüm önerileri ile ilgili sürekli görüştüklerini bildirerek, şunları kaydetti:
"Bugün de üreticilerle ve üretici temsilcileri ile toplantıyı planladık. Bu toplantıda sizleri dinleyeceğiz, sizden taleplerinizi alacağız ve arkadaşlarımız burada notlarını alıyorlar. İnşallah çözülmesi mümkün olan konuları çözmeye çalışacağız. Mümkün olmayanları da belki biraz da zamana bırakabiliriz ama inşallah onları da çözmeye gayret edeceğiz."
- "Tüm dünyanın çektiği problemleri bizler de çekmekteyiz"
Vali Makas ise Erzincan'ın lokomotif sektörünün tarım ve hayvancılık olduğunu belirterek, şunları belirtti:
"Hükümetin yapmış olduğu yaptığı çalışmalarla geçmiş yıllara nazaran çiftçinin daha iyi konumda olduğunu gözlemledik. Hem küresel ısınma hem de farklı noktalarda tüm dünyanın çektiği problemleri bizler de çekmekteyiz. Kuraklığın da üst seviyelere çıkmış olduğu bir yıl olması hasebiyle dertlerimiz var. Burada Sayın Bakanımıza aktaracağız. Ortak aklın bulduğu yolda çözümü de üreteceğiz. Biz ona inanıyoruz. " diye konuştu.
Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik'in kentte yapılan tarım arazilerinde toplulaştırma çalışmaları ile ilgili bazı sorunların yaşandığını ve ilerleyen zamanlarda daha da büyüyebileceğini söylemesi üzerine Tunç, Bakanlık görevlilerine aralarında çiftçilerin de bulunacağı bir toplantı yapılması talimatını verdi.
Toplantıya, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve yetkililer katıldı.
Bakan Yardımcısı Tunç, toplantının ardından Vali Makas, Belediye Başkanı Aksun ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci'yi makamında ziyaret etti.
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